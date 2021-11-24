Украинцы кинулись скупать валюту – гривна падает дальше

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Нервозность, вызванная напряженностью на границе Украины с РФ, передалась и рядовым украинцам, которые надавили на гривну скупкой инвалюты. На курс гривны во вторник влияли и спекулянты. В среду котировки "бакса" вырастут из-за выплаты процентов по ОВГЗ.

Официальный курс доллара на среду, 24 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,86 грн/$, что на 21 копейку выше показателей вторника.

Евро подорожал на 18 копеек, до 30,23 грн/€.

Курс на межбанке

На межбанковских торгах во вторник, 23 ноября, первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 26,81 грн/$ - чуть выше уровня закрытия понедельника, отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

"И с первых же минут на фоне значительного перевеса спроса над предложением котировки начали динамично расти", - указала казначей.

По ее словам, Нацбанк уже в начале сессии вышел на торги с продажей долларов по 26,81 грн/$, но участники торгов быстро выкупили предложенный регулятором объем.

Затем котировки продолжили рост: к 10 часам утра они достигли отметок 26,82-26,83 грн/$, а около 11 часов торговля сместилась в коридор 26,85-26,86 грн/$.

Дневного максимума - 26,88-26,9 грн/$ - котировки американской валюты достигли ближе к полудню и в этом коридоре торги шли до 15 часов.

До этого времени регулятор еще четырежды выходил на межбанк с продажей валюты - в начале по 26,83 грн/$, затем по 26,86 грн/$, потом по 26,88, и в итоге по 26,9 грн/$.

В общей сложности НБУ продал на сегодняшних торгах до $200 млн, указала Волуйчак. Резко возрос и объем торгов в Bloomberg, до $330 млн. Как указывает банкир, это значительно больше среднедневных показателей, что свидетельствует о дополнительном спросе.

"Как и вчера, во вторник он формировался во основном за счет нерезидентов, которые продолжают выходить из ОВГЗ. Дисбаланс усугубляется невысокой потребностью экспортеров в гривне - основные налоговые платежи остались позади, в ближайшие дни Госказначейство будет проводить пиковые выплаты НДС-возмещения. Это позволяет экспортерам не спешить с продажей валютной выручки на растущем курсовом тренде", - пояснила Волуйчак.

Среди других факторов давления на гривну в последние два дня Волуйчак выделяет возросший спрос на иностранную валюту со стороны розничных клиентов.

Со стороны граждан заметно увеличился объем покупок как наличной, так и безналичной валюты, что, "по всей видимости, связано с теми же причинами - в частности, негативным новостным фоном относительно ситуации у восточных границ Украины", предполагает казначей.

Вместе с тем на курсовую динамику вторника не в последнюю очередь повлияли и спекулянты, что хорошо продемонстрировали последние полчаса сессии с расчетами TOD (день в день).

"Около 15 часов на рынке почти не осталось покупателей - основной спрос был удовлетворен. При этом продавцов на торгах было еще достаточно. Это привело к резкому обвалу котировок: за считанные минуты они опустились с максимальных значений дня до коридора 26,84-26,86 грн/$. На этих отметках и закрывалась сегодняшняя сессия с расчетами TOD", - говорит эксперт.

Казначей также обращает внимание, что в ходе сегодняшнего ОВГЗ-аукциона Минфин привлек 4,4 млрд грн, 3,3 млрд грн из которых были привлечены от размещения шестимесячных бумаг.

В то же время длинные выпуски значительным спросом не пользовались, невзирая на увеличенную процентную ставку.

"Облигаций со сроком обращения 3 года разместили на 709 млн грн, а на пятилетние бумаги сегодня покупателей не нашлось, хотя ставка доходности по ним выросла на 0,25% до 13% годовых", - отметила представитель Юнекс Банка.

Относительно хода торгов в среду Волуйчак отметила, что 24 ноября Министерство финансов должно выплатить держателям ОВГЗ 4,8 млрд грн по процентам.

Этот фактор создаст дополнительный спрос на валюту в ходе межбанковской сессии и будет стимулировать рост котировок.

"По моим оценкам, торги в среду на межбанке будут проходить в рамках 26,84-27,04 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.