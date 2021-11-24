Финансовые новости
- |
- 24.11.21
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Bank of America: регулирование стейблкоинов — катализатор массового внедрения
23:13 23.11.2021 |
Отчет Минфина США о рисках стейблкоинов является «показателем срочности» регулирования «стабильных монет», учитывая их потенциал стать жизнеспособным методом платежей. Такого мнения придерживаются в Bank of America (BofA), пишет CoinDesk.
Согласно аналитической записке, учреждения ждут регуляторной ясности, прежде чем открывать доступ к цифровым активам.
«Нормативная база должна стимулировать компании к интеграции технологии блокчейн и стабильных монет со своими платформами», - подчеркнули аналитики.
По их мнению, Mastercard, Signature, Visa и Western Union могут увеличить капитализацию благодаря регулированию стейблкоинов. Последние в BofA считают «системно важным активом с рыночной стоимостью около $141 млрд при ежеквартальном объеме транзакций более $1 трлн в 2021 году».
В Минфине, напротив, увидели системный риск в быстром росте стейблкоинов. Авторы документа потребовали приравнять эмитентов монет к депозитарным учреждениям с обязательным страхованием вкладов.
Это, как отметили в BofA, может привести к тому, что сами банки начнут выпускать собственные стабильные монеты.
Ранее сенаторы США разошлись во мнениях касательно отчета Минфина. В частности, Синтия Ламмис назвала ошибочным требование приравнять эмитентов активов к банкам. Однако инициатива нашла поддержку у основного оператора USDC американской компании Circle.
Напомним, о созыве Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США для обсуждения регулирования стейблкоинов министр финансов Джанет Йеллен объявила в июле.
Тогда же на заседании ФРС заявили, что отсутствие прозрачности «стабильных монет» может угрожать финансовой стабильности.
В сентябре глава SEC Гэри Генслер указал на риск широкого использования стейблкоинов и назвал их «фишками для покера в казино криптовалют».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
|Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так
|Украина получит новый транш МВФ. Но безумный Путин у наших границ все портит
|Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы кинулись скупать валюту – гривна падает дальше
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Bank of America: регулирование стейблкоинов — катализатор массового внедрения
|Минфин повысил ставку 3-мес. ОВГЗ на 50 б.п. и ряда других бумаг на 10-15 б.п.
|Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так
|Депозитные ставки для физлиц 23.11.21
Это интересно
|Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование