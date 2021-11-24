Bank of America: регулирование стейблкоинов — катализатор массового внедрения

Отчет Минфина США о рисках стейблкоинов является «показателем срочности» регулирования «стабильных монет», учитывая их потенциал стать жизнеспособным методом платежей. Такого мнения придерживаются в Bank of America (BofA), пишет CoinDesk.

Согласно аналитической записке, учреждения ждут регуляторной ясности, прежде чем открывать доступ к цифровым активам.

«Нормативная база должна стимулировать компании к интеграции технологии блокчейн и стабильных монет со своими платформами», - подчеркнули аналитики.

По их мнению, Mastercard, Signature, Visa и Western Union могут увеличить капитализацию благодаря регулированию стейблкоинов. Последние в BofA считают «системно важным активом с рыночной стоимостью около $141 млрд при ежеквартальном объеме транзакций более $1 трлн в 2021 году».

В Минфине, напротив, увидели системный риск в быстром росте стейблкоинов. Авторы документа потребовали приравнять эмитентов монет к депозитарным учреждениям с обязательным страхованием вкладов.

Это, как отметили в BofA, может привести к тому, что сами банки начнут выпускать собственные стабильные монеты.

Ранее сенаторы США разошлись во мнениях касательно отчета Минфина. В частности, Синтия Ламмис назвала ошибочным требование приравнять эмитентов активов к банкам. Однако инициатива нашла поддержку у основного оператора USDC американской компании Circle.

Напомним, о созыве Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США для обсуждения регулирования стейблкоинов министр финансов Джанет Йеллен объявила в июле.

Тогда же на заседании ФРС заявили, что отсутствие прозрачности «стабильных монет» может угрожать финансовой стабильности.

В сентябре глава SEC Гэри Генслер указал на риск широкого использования стейблкоинов и назвал их «фишками для покера в казино криптовалют».



