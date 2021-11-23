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Справочный курс гривны 23 ноября понижен на 22,56 коп до 26,8457 грн/$1
12:29 23.11.2021 |
Национальный банк 23 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 22.56 коп. до 26.8457 UAH/USD.
|Показатель
|22.11.2021
|23.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6401
|26.8457
|0.847
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