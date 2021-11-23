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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.11.2021
11:04 23.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрэксимбанк
|26,7500
|Пивденный
|26,7500
|Креди Агриколь
|26,7200
|Форвард банк
|26,8500
|Укрстройинвестбанк
|26,7000
|Банк Сич
|26,8700
|Правекс
|26,7000
|Правекс
|26,9000
|Альфа-банк
|26,6800
|Укрстройинвестбанк
|26,9000
|Банк Сич
|26,6700
|Укрэксимбанк
|26,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6500
|Креди Агриколь
|26,9300
|Аккордрбанк
|26,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9500
|Ощадбанк
|26,6400
|Коминвестбанк
|26,9500
|Форвард банк
|26,6000
|ТАСкомбанк
|26,9500
|Приватбанк
|26,6000
|Приватбанк
|26,9542
|Коминвестбанк
|26,6000
|Альфа-банк
|26,9800
|Глобус
|26,6000
|Глобус
|27,0000
|ТАСкомбанк
|26,5500
|Ощадбанк
|27,0000
|Пивденный
|26,4500
|Аккордрбанк
|27,0500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0500
|Правекс
|30,1500
|Креди Агриколь
|30,0200
|Коминвестбанк
|30,2000
|Форвард банк
|30,0000
|Пивденный
|30,2000
|Укрэксимбанк
|30,0000
|Банк Сич
|30,2500
|Укрстройинвестбанк
|30,0000
|Укрстройинвестбанк
|30,2500
|Правекс
|30,0000
|Креди Агриколь
|30,2700
|Банк Сич
|30,0000
|Глобус
|30,3000
|Альфа-банк
|30,0000
|Ощадбанк
|30,3000
|Аккордрбанк
|30,0000
|Укрэксимбанк
|30,3000
|Коминвестбанк
|29,9000
|Приватбанк
|30,3030
|Глобус
|29,9000
|Альфа-банк
|30,3400
|Приватбанк
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3500
|Пивденный
|29,8000
|Форвард банк
|30,3500
|Ощадбанк
|29,8000
|Аккордрбанк
|30,5000
|ТАСкомбанк
|29,7000
|ТАСкомбанк
|30,5500
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