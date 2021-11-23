Золото слабо дорожает 23 ноября в рамках коррекции

Стоимость золота во вторник утром коррекционно растет после четырех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11%, или на 2,05 доллара, до 1808,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,1%, до 24,273 доллара за унцию.

За предыдущие четыре дня золото подешевело примерно на 3,5%, в том числе только за понедельник - на 2,2%. Такое резкое снижение произошло на фоне новостей из CША о том, что президент страны Джо Байден повторно выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.

Аналитики, которых цитирует агентство Market Watch, отмечают, что решение Байдена означает продолжение текущей монетарной политики регулятора, т.е. дальнейшее сворачивание выкупа активов с рынка. Это является позитивным фактором для доллара и оказывает давление на золото.