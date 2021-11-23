Финансовые новости
- |
- 23.11.21
- |
- 10:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото слабо дорожает 23 ноября в рамках коррекции
08:48 23.11.2021 |
Стоимость золота во вторник утром коррекционно растет после четырех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11%, или на 2,05 доллара, до 1808,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,1%, до 24,273 доллара за унцию.
За предыдущие четыре дня золото подешевело примерно на 3,5%, в том числе только за понедельник - на 2,2%. Такое резкое снижение произошло на фоне новостей из CША о том, что президент страны Джо Байден повторно выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.
Аналитики, которых цитирует агентство Market Watch, отмечают, что решение Байдена означает продолжение текущей монетарной политики регулятора, т.е. дальнейшее сворачивание выкупа активов с рынка. Это является позитивным фактором для доллара и оказывает давление на золото.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ одобрил выделение Украине $699 млн второго транша stand by и продлил программу до июня-2022
|Капитуляция или халатность? Почему Зеленский не готовится к большой войне с Россией
|Рада или тюрьма: Какое будущее ждет Бурбу
|Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото слабо дорожает 23 ноября в рамках коррекции
|Доллар подорожал к иене до максимума с марта 2017 года
|Фондовые биржи АТР 23 ноября в основном снижаются
|Биржи США 22 ноября закрылись в основном снижением ведущих индексов
|Иностранцы ускорили выход из ОВГЗ. Гривна на межбанке продолжает дешеветь
|Около 90 % оборудования для добычи криптовалют из Китая переехало в Россию
Это интересно
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов