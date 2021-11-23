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Доллар подорожал к иене до максимума с марта 2017 года
08:45 23.11.2021 |
Курс доллара в целом стабилен к евро, а по отношению к иене во вторник утром он поднялся до максимального уровня за более чем четыре с половиной года на новостях о перспективах руководства Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET курс евро растёт до 1,1237 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1234 доллара, курс доллара к иене поднимается до 115,11 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,86 иены, а ранее во вторник показатель достигал рекордных с марта 2017 года 115,14 пункта. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) не меняется с уровня прошлого закрытия в 96,54 пункта.
Ранее президент США Джозеф Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале.
Аналитики Bank of Singapore, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что в будущем году курс доллара будет устойчивым к таким валютам, как евро и иена, за счёт роста экономики и расхождения политики мировых центробанков. Эксперты также отмечают, что переизбрание Пауэлла главой ФРС и выдвижение Лаэль Брэйнард на пост замглавы Федрезерва сигнализируют о продолжении сворачивания стимулирующих мер и, возможно, даже большими темпами, что даёт дополнительный позитив доллару.
Что же касается евро, то позднее во вторник на динамику его курса может повлиять статистика из еврозоны. Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в этом валютном блоке, согласно первой оценке, до 53,2 пункта.
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