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Иностранцы ускорили выход из ОВГЗ. Гривна на межбанке продолжает дешеветь
23:48 22.11.2021 |
Первые торги новой недели ознаменовались продолжением тренда на падение курса гривны. Чтобы исправить ситуацию, на межбанковские торги вышел НБУ, который в итоге реализовал около $100 млн.
Официальный курс доллара на вторник, 23 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,65 грн/$, что на 9 копеек выше уровня понедельника.
Евро подорожал на 8 копеек, до 30,05 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги понедельника, 22 ноября, открывались котировками в рамках 26,57-26,64 грн/$. При этом первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 26,64 грн/$, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Она указывает, что в самом начале сессии спрос на иностранную валюты превышал предложение, стимулируя этим рост котировок. Но в первой половине дня дисбаланс спроса и предложения не был очень значительным. Так что после динамичного роста до уровней 26,64-26,66 грн/$ котировки даже немного снизились.
"К полудню сделки на межбанке заключались в диапазоне 26,62-26,63 грн/tiny_mce_markerquot;, - говорит казначей.
Но уже после обеда спрос на инвалюту резко возрос, а активность продавцов существенно снизилась. Усиление дисбаланса привело к резкому росту котировок - на пике они достигали 26,7-26,72 грн/$, рассказывает Волуйчак.
Дальнейший рост котировок в итоге остановил НБУ, который после небольшой корректировки курса вышел на рынок с крупным ордером на продажу доллара по 26,69 грн/$.
"К этому моменту на рынке из продавцов остались преимущественно спекулятивно настроенные участники, потому покупатели очень активно заключали сделки с регулятором. Буквально за 15 минут тот продал около $100 млн по 26,69 грн/$ и покинул торги", - отметила представитель Юнекс Банка.
В общей сложности на торгах в понедельник посредством терминала Bloomberg прошло сделок на более $258 млн.
Основным источником дополнительного спроса на сегодняшних торгах были покупки нерезидентов - в последние дни они ускорили выход из ОВГЗ на фоне сообщений о скоплении войск РФ на границе с Украиной.
В итоге за прошлую неделю портфель нерезидентов сократился на 3 млрд грн. Впрочем, замечает Волуйчак, большей частью это связано с крупным погашением старых выпусков ОВГЗ в середине прошлой недели.
Банкир полагает, что давление на гривну сохранится и во вторник, особенно учитывая приближающийся пиковый период НДС-возмещения.
"По моим оценкам, торги вторника пройдут в рамках 26,64-26,84 грн/tiny_mce_markerquot;, - прогнозирует казначей.
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