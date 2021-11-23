Около 90 % оборудования для добычи криптовалют из Китая переехало в Россию

Запрет Китая на добычу криптовалют в мае спровоцировал массовую распродажу оборудования для майнинга. Согласно данным издания Financial Times, четырнадцать крупнейших компаний мира, занимающихся добычей криптовалют за несколько месяцев после запрета вывезли из Поднебесной более двух миллионов систем для майнинга (ASIC). Львиная доля оборудования уехала в США, Канаду, Казахстан и Россию.

Bit Digital, одна из крупнейших компаний по добыче криптовалют, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и всё ещё ждёт, когда партия из более чем тысячи ASIC-майнеров выйдет из порта Нью-Йорка. Сэм Табар (Sam Tabar), директор по стратегии Bit Digital, говорит, что компания начала вывозить оборудование из Китая ещё в марте 2020 года, что в ретроспективе было важным шагом. Когда появилась первая информация о запрете, майнинга в Поднебесной, у Bit Digital было около 20 тысяч машин на территории страны. Тем не менее, компания заявила, что ей пришлось бросить в Китае 372 системы, жизненный цикл которых подходил к концу.

По данным Financial Times, восемь из десяти крупнейших майнинговых ферм Северной Америки увеличили количество машин в своём парке после запрета добычи криптовалют в Китае. По словам Сью Эннис (Sue Ennis), вице-президента Hut8 из Торонто, компания была буквально засыпана предложениями от паникующих китайских майнеров, которые стремились избавиться от своего оборудования. Hut8 получала довольно странные предложения. В одном из них продавец просил $20 миллионов за партию машин для майнинга без права на возврат средств, если устройства приедут сломанными или вовсе не будут доставлены. В июне Hut8 пополнила свой парк 24 тысячами новых устройств китайской компании MicroBT.

Распродажи майнингового оборудования в Китае привели к тому, что цена популярного среди промышленных майнеров Antminer S19 упала на 41,7 % с мая по июль. Китайская компания Bitmain, занимающаяся производством добывающих устройства, в августе продала 30 тысяч ASIC майнинговой компании из Лас-Вегаса Marathon Digital Holdings. В июне Bitmain объявила, что приостанавливает продажу своей продукции, чтобы улучшить ситуацию на рынке.

Ещё одним крупным направлением переброски майнингового оборудования стал Казахстан. Китайская компания Bitfufu поставила 80 тысяч машин казахстанским майнерам. Ещё 7 849 ASIC поступили в страну от BIT Mining.

Однако подавляющая часть китайского оборудования для добычи криптовалют переехала в Россию. В течение нескольких недель после запрета майнинга в Китае московская компания Bit Cluster получила более 5 тысяч машин из Поднебесной. Компания BitRiver, также базирующаяся в России, заявила, что получила из Китая более 1,8 миллиона устройств для добычи криптовалют. Это примерно 90 % от всех китайских ASIC.

Представитель BitRiver Роман Забуга говорит, что «фокус рынка сместился с нехватки оборудования на нехватку места для его размещения». По его словам, из-за этого BitRiver пришлось отказаться от сделки с китайской компанией, которая хотела отгрузить ещё миллион машин.

По словам Джарана Меллеруда (Jaran Mellerud), аналитика Arcane Crypto, чуть менее 700 тысяч китайских ASIC не были снова включены после запрета майнинга. Многие из них являются представителями более старого поколения, например, Antminer S9. Доставка этих систем в такие страны, как США, менее рентабельна. В июле цена S9 упала до $367. Это привело к тому, что эти устройства отправились в такие страны, как Венесуэлла и Парагвай, для которых характерна низкая стоимость электроэнергии.

Хуан Хосе Пинто (Juan Jose Pinto), соучредитель венесуэльской Doctor Miner, говорит, что его компания получила около 7 тысяч машин от трёх разных китайских поставщиков. Пинто сказал, что его компания платит около одного цента за киловатт-час, что означает, что она может выгодно использовать старое оборудование, которое не отличается высокой энергоэффективностью. Doctor Miner не брезгует и старыми сломанными устройствами: для специалистов компании нет ничего необычного в том, чтобы собрать с нескольких сломанных майнеров одие рабочий.

Парагвайская компания Digital Assets готовится приобрести 15 500 машин для майнинга в ближайшее время, но сталкивается с конкуренцией со стороны частных лиц, которые начали покупать оборудование и добывать криптовалюты у себя дома.