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Дионисий Галикарнасский
Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина
13:01 22.11.2021 |
Норвегия может поддержать инициативу регуляторов Швеции о запрете майнинга криптовалют, в том числе биткоина, на уровне ЕС. В правительстве сослались на «неоправданные затраты электроэнергии».
«Хотя добыча криптовалют и лежащие в ее основе технологии в долгосрочной перспективе могут представлять определенные преимущества, сегодня трудно оправдать широкое использование возобновляемых источников энергии. Мы хотим, чтобы они поддерживали переход к климатически нейтральному обществу», - заявил министр местного самоуправления и регионального развития Бьерн Арильд Грам.
По словам чиновника, власти рассмотрят предложения коллег из Швеции и начнут работу над общеевропейскими правилами в отношении индустрии майнинга.
В соседней скандинавской стране энергопотребление местными майнерами в период с апреля по август подскочило на «сотни процентов», что усложнило выполнение климатических обязательств.
Норвегия, Швеция и Исландия стали популярными направлениями для криптодобычи из-за обилия возобновляемых источников энергии и низких цен на электроэнергию.
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