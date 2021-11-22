Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина

Норвегия может поддержать инициативу регуляторов Швеции о запрете майнинга криптовалют, в том числе биткоина, на уровне ЕС. В правительстве сослались на «неоправданные затраты электроэнергии».

«Хотя добыча криптовалют и лежащие в ее основе технологии в долгосрочной перспективе могут представлять определенные преимущества, сегодня трудно оправдать широкое использование возобновляемых источников энергии. Мы хотим, чтобы они поддерживали переход к климатически нейтральному обществу», - заявил министр местного самоуправления и регионального развития Бьерн Арильд Грам.

По словам чиновника, власти рассмотрят предложения коллег из Швеции и начнут работу над общеевропейскими правилами в отношении индустрии майнинга.

В соседней скандинавской стране энергопотребление местными майнерами в период с апреля по август подскочило на «сотни процентов», что усложнило выполнение климатических обязательств.

Норвегия, Швеция и Исландия стали популярными направлениями для криптодобычи из-за обилия возобновляемых источников энергии и низких цен на электроэнергию.



