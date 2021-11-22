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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.11.2021
10:56 22.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|26,5700
|Пивденный
|26,6500
|Правекс
|26,5300
|Правекс
|26,6500
|Ощадбанк
|26,5000
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Креди Агриколь
|26,4700
|Банк Сич
|26,6700
|Приватбанк
|26,4600
|Креди Агриколь
|26,7000
|Форвард банк
|26,4500
|ТАСкомбанк
|26,7000
|Глобус
|26,4500
|Форвард банк
|26,7000
|Аккордрбанк
|26,4500
|Альфа-банк
|26,7200
|Альфа-банк
|26,4300
|Аккордрбанк
|26,7500
|Укрстройинвестбанк
|26,4000
|Глобус
|26,7500
|ТАСкомбанк
|26,4000
|Приватбанк
|26,8097
|Пивденный
|26,3500
|Ощадбанк
|26,8200
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|29,9500
|Правекс
|30,1000
|Укрстройинвестбанк
|29,9000
|Банк Сич
|30,1200
|Правекс
|29,9000
|Креди Агриколь
|30,1300
|Форвард банк
|29,8500
|Альфа-банк
|30,2000
|Пивденный
|29,8000
|Глобус
|30,2000
|Альфа-банк
|29,8000
|Укрстройинвестбанк
|30,2000
|Креди Агриколь
|29,7700
|Форвард банк
|30,2000
|Приватбанк
|29,7500
|Приватбанк
|30,2115
|Ощадбанк
|29,7500
|Аккордрбанк
|30,2500
|Аккордрбанк
|29,7500
|Ощадбанк
|30,2500
|Глобус
|29,7000
|Пивденный
|30,3000
|ТАСкомбанк
|29,6500
|ТАСкомбанк
|30,4500
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