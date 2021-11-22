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Остаток средств на корсчетах банков 22.11.21
10:45 22.11.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 октября
|54068.2
|23 октября
|51459.9
|25 октября
|52827.2
|26 октября
|55055.7
|27 октября
|53753.6
|28 октября
|50999.3
|29 октября
|50528.8
|1 ноября
|58676.9
|2 ноября
|51121.5
|3 ноября
|46015.1
|4 ноября
|47149.1
|5 ноября
|46045.2
|8 ноября
|44123.9
|9 ноября
|49643.8
|10 ноября
|43570.8
|11 ноября
|73853.2
|12 ноября
|75358.7
|15 ноября
|74083.7
|16 ноября
|63598.9
|17 ноября
|65628.8
|18 ноября
|65504.9
|19 ноября
|52243.5
|22 ноября
|47336.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 ноября - 26,5694 грн
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