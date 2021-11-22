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Евро дешевеет к доллару 22 ноября на опасениях по коронавирусу
08:09 22.11.2021 |
Курс евро снижается к доллару в понедельник утром под давлением роста заболеваемости коронавирусом в Европе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.19 EET курс евро снижался до 1,1276 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1288 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 114,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,98 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 96,12 пункта.
Новый всплеск пандемии в Европе и введение локдаунов в ряде стран оказывает давление на рисковые активы. По итогам прошлой недели евро подешевел к доллару на 1,4%.
Кроме беспокойства за европейскую экономику под влиянием коронавируса, на евро оказывает давление мягкая политика Европейского центробанка (ЕЦБ), отмечают аналитики NAB, которых цитирует газета Wall Street Journal. В то время как ФРС США начала ужесточать свою политику на фоне высокой инфляции, ЕЦБ пока сохраняет стимулирующие меры в полном объеме.
Наиболее ожидаемым событием текущей недели для валютного рынка является публикация протокола ноябрьского заседания Федрезерва США. По его итогам регулятор принял решение о начале сокращения выкупа активов с рынка - в текущем месяце до 105 миллиардов долларов, в декабре - до 90 миллиардов. Инвесторы ожидают подсказок по дальнейшим действиям ФРС.
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