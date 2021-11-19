Бизнес вовсю скупает валюту на межбанке и выводит за рубеж

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

На последних торгах этой недели спрос на валюту существенно доминировал над предложением, подталкивая курс доллара вверх. Активно участвовал в торгах и НБУ, продав валюты на $100 млн.

Официальный курс доллара на понедельник, 22 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,56 грн/$, что на 12 копеек выше показателей пятницы.

Евро подорожал всего на копейку, до 29,97 грн/€.

Межбанк

Первая сделка на межбанковском рынке в пятницу, 19 ноября, посредством терминала Bloomberg прошла чуть выше уровня четверга, по курсу 26,5 грн/$.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, на фоне существенного преобладания спроса с первых минут торгов котировки начали активно расти.

Чтобы успокоить рынок около 11 часов на торги вышел Нацбанк с крупным ордером на продажу долларов по курсу 26,59 грн/$. Но значительного психологического эффекта на участников торгов это не оказало.

"Дисбаланс в пользу спроса оставался очень значительным и первые сделки с регулятором были зафиксированы еще до полудня", - заметила казначей.

До обеда рынок большей частью справлялся с доминирующим спросом собственными силами. При этом курсовой коридор сузился до 26,58-26,59 грн/$, приблизившись верхней границей к защитному уровню НБУ.

Суммарно за день Нацбанк продал до $100 млн. Объем торгов в Bloomberg достиг $325 млн, что почти вдвое выше среднедневного показателя пятницы.

"Основными источниками спроса, как и вчера, были нерезиденты", - сообщила Волуйчак.

В понедельник высокая волатильность на торгах с высокой вероятностью сохранится.

"Полагаю, торги будут проходить в рамках 26,52-26,7 грн/$", - спрогнозировала нам казначей.