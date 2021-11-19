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Аналитики Glassnode не обнаружили признаков паники у китов на фоне падения цены биткоина
23:10 19.11.2021 |
Коррекция в ~20% в первой криптовалюте не подтолкнула долгосрочных инвесторов к массированным продажам - за последний месяц они избавились только от 0,7% (100 тысяч BTC) из принадлежащих им 13,5 млн BTC. Такие оценки привели аналитики Glassnode.
81,7% общерыночного предложения приходится на ходлеров, 18,3% - на краткосрочных держателей (покупки монет со сроком менее 155 дней). Из этого числа «убыточное» число биткоинов от общей эмиссии составляет 3% у первых и 8,3% - у вторых.
17% рыночного предложения биткоин-инвесторы приобрели в диапазоне от $56 000 до $69 000.
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