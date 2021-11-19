Аналитики Glassnode не обнаружили признаков паники у китов на фоне падения цены биткоина

Коррекция в ~20% в первой криптовалюте не подтолкнула долгосрочных инвесторов к массированным продажам - за последний месяц они избавились только от 0,7% (100 тысяч BTC) из принадлежащих им 13,5 млн BTC. Такие оценки привели аналитики Glassnode.

81,7% общерыночного предложения приходится на ходлеров, 18,3% - на краткосрочных держателей (покупки монет со сроком менее 155 дней). Из этого числа «убыточное» число биткоинов от общей эмиссии составляет 3% у первых и 8,3% - у вторых.

17% рыночного предложения биткоин-инвесторы приобрели в диапазоне от $56 000 до $69 000.