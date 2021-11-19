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В Украине уровень безналичных платежей вырос до 9 из 10 операций - НБУ
15:35 19.11.2021 |
За последние два года доля безналичных расчетов постоянно росла, на сегодняшний день 9 из 10 операций являются безналичными.
Об этом на пресс-брифинге по старту Всеукраинской информационной кампании по популяризации безналичных расчетов Cashless сказала заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василева, сообщает корреспондент Укринформа.
"Доля безналичных расчетов в течение последних двух лет постоянно растет. По объемам сейчас безналичный расчет составляет 61%, а по количеству - 90%. То есть 9 из 10 операций на сегодняшний день являются безналичными", - сказала Василева.
При этом в структуре безналичных платежей подавляющее большинство приходится на переводы с карты на карту, это примерно 43% от общего объема безналичных расчетов. По количеству лидируют расчеты в торговой сети - это более 50%. Операции в сети интернет составляют около четверти - как по количеству, так и по объему.
Как сообщал Укринформ, за первое полугодие 2021 года было выполнено 3 598,3 млн операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, а их сумма достигла 2 305,9 млрд грн, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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