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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.11.2021
11:11 19.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,4700
|Коминвестбанк
|26,4000
|Банк Сич
|26,4700
|Украинский Капитал
|26,5000
|Креди Агриколь
|26,4200
|Форвард банк
|26,5500
|Укрстройинвестбанк
|26,4000
|Банк Сич
|26,5800
|Приватбанк
|26,4000
|ТАСкомбанк
|26,6000
|Ощадбанк
|26,4000
|Креди Агриколь
|26,6300
|Альфа-банк
|26,4000
|Правекс
|26,6300
|Форвард банк
|26,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,3500
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|ТАСкомбанк
|26,3000
|Приватбанк
|26,6667
|Коминвестбанк
|26,1000
|Альфа-банк
|26,6900
|Украинский Капитал
|26,0000
|Ощадбанк
|26,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Украинский Капитал
|30,0000
|Правекс
|30,1000
|Банк Сич
|29,9500
|Форвард банк
|30,1000
|Альфа-банк
|29,9500
|Банк Сич
|30,1500
|Креди Агриколь
|29,9200
|Коминвестбанк
|30,1500
|Укрстройинвестбанк
|29,9000
|Укрстройинвестбанк
|30,2000
|Правекс
|29,9000
|Ощадбанк
|30,2200
|Форвард банк
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,2500
|Приватбанк
|29,8500
|Креди Агриколь
|30,2500
|Коминвестбанк
|29,8500
|Приватбанк
|30,3030
|Банк инвестиций и сбережений
|29,8500
|Альфа-банк
|30,3500
|Ощадбанк
|29,7200
|ТАСкомбанк
|30,4000
|ТАСкомбанк
|29,6000
|Украинский Капитал
|31,1000
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