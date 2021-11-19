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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shuba Inu и другие криптовалюты обрушились
09:56 19.11.2021 |
Эта неделя оказалась крайне негативной для рынка криптовалюты: начавшееся в начале недели падение курсов продолжается, причём пострадали практически все известные криптовалюты.
На прошлой неделе курс Bitcoin вырос до исторического максимума в 69 тыс. долларов, в понедельник криптовалюта стоила около 66 тыс. долларов, однако к середине недели она подешевела до 59 тыс. долларов, а сейчас стоит уже около 56 тыс. долларов. За сутки падение составило 5,8%, за неделю курс опустился на 13%. Рыночная капитализация криптовалюты снизилась с 1,3 до 1,06 трлн долларов.
Другая популярная криптовалюта, Ethereum, сейчас стоит около 4 тыс. долларов, при этом курс криптовалюты снизился на 14,2% за неделю. Рыночная капитализация Ethereum составляет 482 млрд долларов.
Курс Cardano упал на 13%, Solana подешевела на 14%, Dogecoin - на 15%, Shuba Inu - на 20%.
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