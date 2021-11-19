Курс доллара 19 ноября растет к другим мировым валютам на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС США

Курс доллара в пятницу утром растет по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 EET курс евро снижался до 1,1357 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1369 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 114,33 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,24 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 95,64 пункта.

На рынке американской валюты в пятницу утром наблюдается положительная динамика по отношению к евро и иене, поскольку инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Трейдеры находятся в ожидании реакции регулятора на максимальный за 30 лет уровень инфляции в стране.

"Мы ожидаем, что доллар будет поддерживаться в качестве валюты-убежища на фоне замедления мирового экономического роста и сокращения выкупа активов Федеральной резервной системой", - сказали газете Wall Street Journal аналитики UBS.