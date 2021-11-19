Курс доллара на межбанке лихорадит из-за налогового периода

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Минимальные и максимальные значения курса на межбанковских торгах в четверг отличались на целых 14 копеек - высокая волатильность сохранится и в пятницу на фоне уплаты налогов бизнесом и активности спекулянтов.

Официальный курс доллара на пятницу, 19 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,44 грн/$, что на 7 копеек ниже предыдущего торгового дня - таким образом гривна впервые на этой неделе усилилась по отношению к американской валюте.

Курс евро, как и в четверг относительно среды, снова подешевел на три копейки и в пятницу будет стоить 29,96 грн/€.

Курс на межбанке

Торги четверга на межбанковском рынке, 18 ноября, стартовали в рамках 26,38-26,45 грн/$.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в самом начале сессии предложение валюты незначительно преобладало над спросом, что стимулировало снижение котировок.

Минимальных значений за день в 26,37-26,38 грн они достигли незадолго до 10 часов утра. Но по мере активизации торгов, отмечает казначей, спрос ощутимо увеличился, вследствие чего курсовой тренд перешел к росту - к обеду котировки достигли 26,44-26,46 грн/$.

Во второй половине дня котировки достигали максимальных значений - 26,51-26,53 грн/$.

Однако, рассказывает представитель Юнекс Банка, к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) курс скорректировался до диапазона 26,48-26,5 грн/$.

"Объем торгов сегодня немного сократился в сравнении со вчерашними значениями, однако все равно оказался выше среднедневных показателей: за день в Bloomberg прошло сделок на $242 млн", - отметила казначей.

Волуйчак также указала, что торги четверга охарактеризовались очень высокой волатильностью - разница между минимальным и максимальным значением курса составила 14 копеек. По ее словам, это объясняется всплеском спроса на иностранную валюту.

"В начале торгов рынок был явно настроен на дальнейшее укрепление гривны, однако покупки нерезидентов привели к развороту курсового тренда. ОВГЗ-портфель иностранных инвесторов сократился с начала недели на 1,8 млрд грн. Этот фактор, а также покупка валюты под репатриацию дивидендов, и стали дополнительными источниками спроса", - объясняет Волуйчак.

Банкир высказала мнение, что высокая волатильность курса скорее всего сохранится и в пятницу. К этому может привести приходящийся на 19 ноября граничный срок уплаты крупных квартальных налогов.

Из-за этого фактора Волуйчак ожидает большей активности со стороны продавцов в первой половине завтрашнего дня - но ровно та же причина будет мотивировать покупателей к большей активности в начале сессии.

"Потому в первой половине дня котировки с высокой вероятностью будут находиться вблизи уровней закрытия сессии четверга. Не исключено и небольшое укрепление гривны. Но во второй половине дня следует ожидать роста курса на фоне растущей активности спекулятивно настроенных участников", - прогнозирует Волуйчак.

По ее оценкам, торги пятницы пройдут в рамках 26,41-26,59 грн/$.