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Справочный курс гривны 18 ноября повышен на 10,09 коп до 26,4271 грн/$1
12:22 18.11.2021 |
Национальный банк 18 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.09 коп. до 26.4271 UAH/USD.
|Показатель
|17.11.2021
|18.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.528
|26.4271
|0.54
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