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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 18.11.2021
12:01 18.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 18 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|26,4300
|Коминвестбанк
|26,4000
|Укрстройинвестбанк
|26,4000
|Креди Агриколь
|26,5000
|Правекс
|26,4000
|OTP Bank
|26,5500
|Форвард банк
|26,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5500
|Альфа-банк
|26,3500
|Правекс
|26,5500
|Аккордрбанк
|26,3500
|Банк Сич
|26,5700
|Креди Агриколь
|26,3400
|Глобус
|26,6000
|Ощадбанк
|26,3200
|Форвард банк
|26,6000
|OTP Bank
|26,3200
|Аккордрбанк
|26,6500
|Приватбанк
|26,3000
|Альфа-банк
|26,6500
|Глобус
|26,3000
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2500
|Приватбанк
|26,6667
|Коминвестбанк
|26,1000
|Ощадбанк
|26,6800
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|29,9000
|Правекс
|30,0000
|Коминвестбанк
|29,8500
|Форвард банк
|30,0000
|Правекс
|29,8300
|Креди Агриколь
|30,0300
|Глобус
|29,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0500
|Аккордрбанк
|29,8000
|Банк Сич
|30,0800
|OTP Bank
|29,8000
|Альфа-банк
|30,1400
|Креди Агриколь
|29,7700
|Коминвестбанк
|30,1500
|Альфа-банк
|29,7600
|Аккордрбанк
|30,2000
|Банк Сич
|29,7500
|Ощадбанк
|30,2000
|Форвард банк
|29,7000
|Укрстройинвестбанк
|30,2000
|Приватбанк
|29,7000
|Приватбанк
|30,2115
|Ощадбанк
|29,7000
|OTP Bank
|30,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,6500
|Глобус
|30,3000
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