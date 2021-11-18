Золото коррекционно снижается в цене 18 ноября после роста днем ранее

Цена на золото в четверг утром снижается в рамках коррекции после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.24 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,18%, или на 3,35 доллара, до 1866,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 25,067 доллара за унцию.

На рынке золота в четверг наблюдается коррекционное снижение в цене после роста торговым днем ранее. Такой динамике способствовало инфляционное давление.

Годовая инфляция в США в октябре поднялась до рекордных с 1990 года 6,2%. Кроме того, по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, инфляция в еврозоне достигла 4,1% в октябре, 10-летнего максимума, который еще не обеспокоил ЕЦБ. "Драгоценный металл может колебаться еще немного, прежде чем вырастет до уровня 1900 долларов за унцию", - добавили эксперты.