Доллар немного дешевеет к евро 18 ноября

Курс доллара в четверг утром немного снижается по отношению к евро вслед за доходностью гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET курс евро рос до 1,1326 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 114,23 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,07 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 95,76 пункта.

Американская валюта в четверг утром немного снижается по отношению к евро, чему способствовала динамика доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 1,37%, до 1,582%.

"Сегодня вы видите, что доходность немного падает, а доллар движется в унисон", - заявил газете Wall Street Journal старший валютный трейдер в Silicon Valley Bank Минь Транг (Minh Trang).

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании статданных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю. Аналитики полагают, что показатель снизился на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 260 тысяч.