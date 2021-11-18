Банки не хотят брать валюту у НБУ: рынок переломили

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

С начала недели гривна подешевела к доллару уже на 40 копеек. Но в ходе торгов на межбанке в среду произошел перелом - котировки существенно просели из-за кратного превышения предложения над спросом.

Официальный курс доллара в четверг, 18 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,51 грн/$, что на 10 копеек выше предыдущего торгового дня. Напомним, в среду регулятор также поднял курс доллара на 10 копеек относительно вторника, а по сравнению с понедельником "бакс" подорожал уже на 40 копеек.

Евро подешевел на три копейки относительно среды и теперь стоит 29,99 грн/€.

Курс на межбанке

На открытии торгов межбанка в среду, 17 ноября, у участников рынка преобладали девальвационные настроения.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, назначенное на среду крупное погашение ОВГЗ и активные покупки валюты под репатриацию дивидендов давали "спекулятивно настроенным участникам рынка" хорошие основания для активной игры на повышение.

Уже первая сделка, заключенная через терминал Bloomberg, была на шесть копеек выше последней сделки вторника, и прошла по курсу 26,55 грн/$.

Однако, хоть в первые в минуты торгов и отмечался восходящий курсовой тренд, после достижения отметок 26,55-26,57 грн/$ котировки начали плавно опускаться. До обеда торги проходили в коридоре 26,52-26,54 грн/$.

Явного перевеса в пользу предложения иностранной валюты или спроса не было. При этом на рынке сохранялась повышенная нервозность.

"Чтобы успокоить рынок, около 10 часов на торги с крупным ордером на продажу долларов по 26,55 грн/$ вышел Нацбанк. Реальных сделок сегодня с ним так и не было заключено, но эта мера частично успокоила рынок и стабилизировала торги", - отметила казначей.

В районе обеда ситуация начала меняться - к этому моменту основной объем спроса был удовлетворен, но продавцы увеличили число заявок.

К 14 часам котировки опустились до 26,46-26,48 грн/$. Но, как указывает Волуйчак, большинство продавцов не спешили со сделками, "вероятно ожидая появления на рынке банков-нерезидентов с покупкой валюты для клиентов" - иностранных держателей ОВГЗ.

В итоге ближе к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) спрос действительно вырос, но не настолько, чтобы сбалансировать рынок.

"В некоторые моменты объем заявок на продажу валюты более чем в 10 раз превышал объем заявок на покупку", - заметила представитель Юнекс Банка.

Она указывает, что на этом фоне в финальной части торгов котировки доллара опускались очень динамично и к завершению сессии с расчетами TOD упали до 26,41-26,42 грн.

Относительно хода торгов четверга Волуйчак отметила, что в первой половине дня еще будут возможны всплески спроса со стороны иностранных держателей ОВГЗ, а также компаний-нерезидентов под репатриацию дивидендов.

"Но в целом, учитывая сегодняшний перелом на межбанке и приближающуюся дату уплаты крупных квартальных налогов, есть все основания прогнозировать усиление давления предложения валюты на котировки", - считает Волуйчак.

По ее оценкам, торги четверга на межбанковском валютном рынке будут проходить в рамках 26,33-26,52 грн/$.