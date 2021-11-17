НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

Национальный банк с 1 декабря 2021 года повышает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала, говорится в сообщении НБУ на его сайте в среду.

"Увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн. Это будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом", – считает регулятор.

Он уточнил, что указанные изменения утверждены решением правления НБУ № 573-рш от 16 ноября "О внесении изменений в решение правления НБУ от 29 марта 2018 года № 184-рш".

Нацбанк напомнил, что предварительная корректировка значений лимитов открытой валютной позиции состоялась в январе 2020 года: тогда лимиты длинной и короткой валютной позиции банков были повышены вдвое – до 10% их регулятивного капитала.