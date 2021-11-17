Среднедневная открытая позиция в сделках РЕПО ОВГЗ с контролем рисков выросла вдвое за 5 мес. - РЦ

По данным РЦ, предоставленным агентству "Интерфакс-Украина", за первую половину ноября среднее количество договоров с открытой позицией составило 44 в день на сумму почти 500 млн грн, тогда как в июне-июле эти показатели составляли соответственно 8-12 и около 250 млн грн.
РЦ уточнил, что в октябре среднее количество сделок с открытой позицией составило 25 в день, в августе-сентябре – 16-17.
На сегодняшний день договора РЕПО с контролем рисков заключают на ПФТС, "Украинская биржа" (УБ) и биржа "Перспектива". РЦ выполняет функцию центрального контрагента, контролирует гарантийное обеспечение участников клиринга и исполнение обязательств по заключенным договорам РЕПО или уплату штрафа добросовестной стороне. Предмет договоров РЕПО – ОВГЗ в гривне или иностранной валюте.
Глава правления РЦ Олег Ткаченко уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что статистика по среднедневному объему открытой позицией несколько месяцев была немного искажена одной крупной сделкой на 200 млн грн, поэтому рост числа договоров в это время был более адекватным показателем.
Ткаченко среди других позитивных изменений указал также на увеличение доли небанков и клиентских сделок, особенно с конца октября.
"Но все равно мы даже на 10% не достучались до рынка. В ноябре на нем пока только 11 брокеров", – отметил глава правления РЦ. По его словам, интерес к этому рынку будет расти, и РЦ сделает все возможное для реализации его потенциала.
Всего с июня по октябрь заключено 166 договора РЕПО с контролем рисков на сумму более 4 млрд грн, активными участниками этого рынка являются ОТП Банк, банк "Восток", "Скай Банк", Укрэксимбанк, а также Fridom Finance Украина, ICU, "Ивекс Капитал" и другие компании, уточнили в РЦ.
По словам Ткаченко, если в октябре было заключено 52 контракта, то за первую половину ноября уже 40.
"РЕПО с контролем рисков является ярким примером рынка, который довольно быстро развивается. Уверены, что мы и дальше будем наблюдать активное привлечение к этому большому кругу новых участников", - прокомментировал результаты член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Ираклий Барамия в пресс-релизе регулятора.
Как сообщалось, первая биржевая сделка РЕПО ОВГЗ с контролем рисков была заключена 21 января этого года между ООО "Универ-Капитал" и Альфа-Банк на УБ (все – Киев).
В мае 2021 года НКЦБФР внесла в модель изменения, которые позволили работать также с валютными ОВГЗ. Была усовершенствована система управления рисками и улучшены условия заключения договоров. В обновленном проекте РЕПО с контролем рисков в случае заключения договора РЕПО кредитор получает ценные бумаги с дисконтом в 10%. РЦ блокирует активы в гарантийном обеспечении: кредитора – 20%, заемщика – 10% в случае заключения договора на стандартных условиях расчетов. После проведения расчетов по первой части РЕПО гарантийное обеспечение заемщика разблокируется, а в случае немедленных расчетов гарантийное обеспечение заемщика не блокируется.
Динамика рынка РЕПО ОВГЗ (грн) с контролем рисков
|Июнь
|Июль
|Авг.
|Сент.
|Окт.
|1/2 Нояб.
|Количество договоров/лонгаций, шт.
|20
|16
|30
|38
|62
|64
|Среднедневная открытая позиция, договоров
|8
|12
|17
|16
|25
|44
|Среднедневная открытая позиция, млн.
|245,3
|253,1
|562,5
|493,9
|480,6
|495,2
|Средний срок РЕПО, дней
|12,6
|20,7
|17,7
|16,1
|13,5
|10,1
|Банки/небанки, % от суммы
|97,4/2,6
|98,0/2,0
|97,1/2,9
|97,8/2,2
|69,3/30,7
|81,1/19,9
|Собственные/клиентские, % от суммы
|96,1/3,9
|100,0/0,0
|98,2/1,8
|99,1/0,9
|88,1/11,9
|86,2/13,8
|Ставки РЕПО, %
|7,5-8,5
|8,0-8,5
|8,25-8,5
|8,25-9,0
|8,88-9,40
|8,95-9,52
|Учетная ставка НБУ, %
|7,5
|7,5-8,0
|8,0
|8,0-8,5
|8,5
|8,5
Данные: РЦ