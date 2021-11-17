Среднедневная открытая позиция в сделках РЕПО ОВГЗ с контролем рисков выросла вдвое за 5 мес. - РЦ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и ПАО "Расчетный центр" (РЦ) отмечают рост рынка РЕПО ОВГЗ с контролем рисков с июня нынешнего года, когда рынок был запущен.

По данным РЦ, предоставленным агентству "Интерфакс-Украина", за первую половину ноября среднее количество договоров с открытой позицией составило 44 в день на сумму почти 500 млн грн, тогда как в июне-июле эти показатели составляли соответственно 8-12 и около 250 млн грн.

РЦ уточнил, что в октябре среднее количество сделок с открытой позицией составило 25 в день, в августе-сентябре – 16-17.

На сегодняшний день договора РЕПО с контролем рисков заключают на ПФТС, "Украинская биржа" (УБ) и биржа "Перспектива". РЦ выполняет функцию центрального контрагента, контролирует гарантийное обеспечение участников клиринга и исполнение обязательств по заключенным договорам РЕПО или уплату штрафа добросовестной стороне. Предмет договоров РЕПО – ОВГЗ в гривне или иностранной валюте.

Глава правления РЦ Олег Ткаченко уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что статистика по среднедневному объему открытой позицией несколько месяцев была немного искажена одной крупной сделкой на 200 млн грн, поэтому рост числа договоров в это время был более адекватным показателем.

Ткаченко среди других позитивных изменений указал также на увеличение доли небанков и клиентских сделок, особенно с конца октября.

"Но все равно мы даже на 10% не достучались до рынка. В ноябре на нем пока только 11 брокеров", – отметил глава правления РЦ. По его словам, интерес к этому рынку будет расти, и РЦ сделает все возможное для реализации его потенциала.

Всего с июня по октябрь заключено 166 договора РЕПО с контролем рисков на сумму более 4 млрд грн, активными участниками этого рынка являются ОТП Банк, банк "Восток", "Скай Банк", Укрэксимбанк, а также Fridom Finance Украина, ICU, "Ивекс Капитал" и другие компании, уточнили в РЦ.

По словам Ткаченко, если в октябре было заключено 52 контракта, то за первую половину ноября уже 40.

"РЕПО с контролем рисков является ярким примером рынка, который довольно быстро развивается. Уверены, что мы и дальше будем наблюдать активное привлечение к этому большому кругу новых участников", - прокомментировал результаты член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Ираклий Барамия в пресс-релизе регулятора.

Как сообщалось, первая биржевая сделка РЕПО ОВГЗ с контролем рисков была заключена 21 января этого года между ООО "Универ-Капитал" и Альфа-Банк на УБ (все – Киев).

В мае 2021 года НКЦБФР внесла в модель изменения, которые позволили работать также с валютными ОВГЗ. Была усовершенствована система управления рисками и улучшены условия заключения договоров. В обновленном проекте РЕПО с контролем рисков в случае заключения договора РЕПО кредитор получает ценные бумаги с дисконтом в 10%. РЦ блокирует активы в гарантийном обеспечении: кредитора – 20%, заемщика – 10% в случае заключения договора на стандартных условиях расчетов. После проведения расчетов по первой части РЕПО гарантийное обеспечение заемщика разблокируется, а в случае немедленных расчетов гарантийное обеспечение заемщика не блокируется.

Динамика рынка РЕПО ОВГЗ (грн) с контролем рисков

Июнь Июль Авг. Сент. Окт. 1/2 Нояб. Количество договоров/лонгаций, шт. 20 16 30 38 62 64 Среднедневная открытая позиция, договоров 8 12 17 16 25 44 Среднедневная открытая позиция, млн. 245,3 253,1 562,5 493,9 480,6 495,2 Средний срок РЕПО, дней 12,6 20,7 17,7 16,1 13,5 10,1 Банки/небанки, % от суммы 97,4/2,6 98,0/2,0 97,1/2,9 97,8/2,2 69,3/30,7 81,1/19,9 Собственные/клиентские, % от суммы 96,1/3,9 100,0/0,0 98,2/1,8 99,1/0,9 88,1/11,9 86,2/13,8 Ставки РЕПО, % 7,5-8,5 8,0-8,5 8,25-8,5 8,25-9,0 8,88-9,40 8,95-9,52 Учетная ставка НБУ, % 7,5 7,5-8,0 8,0 8,0-8,5 8,5 8,5

Данные: РЦ