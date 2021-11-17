Фунт стерлингов 17 ноября дорожает к доллару

Курс фунта стерлингов в среду днем растет по отношению к доллару на ожиданиях ужесточения монетарной политики после выхода данных о резком увеличении инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 EET курс фунта к доллару растёт до 1,3436 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3427 доллара.

Курс евро к американской валюте в то же время снижается до 1,1311 с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. А курс доллара к иене опускается до 114,78 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,82 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,04%, до 95,95 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 10 лет 4,2% с 3,1% месяцем ранее. За октябрь потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,3% в сентябре. Аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне 3,9%, месячную - 0,8%.

"Данные указывают на сохраняющееся инфляционное давление и поддерживают доводы в пользу того, что Банк Англии повысит базовую процентную ставку в декабре", - сказал газете Wall Street Journal вице-президент по решениям рыночных рисков в Silicon Valley Bank Сэм Купер (Sam Cooper).