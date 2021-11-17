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Золото 17 ноября символически дорожает в рамках коррекции
08:09 17.11.2021 |
Стоимость золота в среду утром притормозила снижение двух предыдущих торговых дней подряд, закрепляясь выше 1850 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,04%, или на 0,85 доллара, до 1854,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,29%, до 25,017 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в среду утром наблюдается попытка коррекционного роста после снижения в цене два торговых дня подряд. Однако, по мнению аналитиков Citi Research, которые приводит газета Wall Street Journal, у цены на золото мало шансов для продолжения роста на горизонте месяца, в том числе из-за резкого укрепления американской валюты.
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