Курс евро к доллару снижается 17 ноября

Курс евро в среду утром продолжает резко снижаться к доллару в преддверии публикации данных об инфляции в еврозоне, достигнув очередного антирекорда за 17 месяцев и опустившись до круглой отметки ровно 1,13 доллара за евро, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 EET курс евро падает до 1,13 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Это минимальное значение с июля 2019 года.

Также курс доллара к иене поднимается до 114,86 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,82 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 96,05 пункта, что является максимальным значением с июля 2020 года.

Инвесторы ожидают публикации окончательной оценки годовой инфляции в еврозоне по итогам октября. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен там ускорился до максимальных с 2008 года 4,1% с 3,4% месяцем ранее.