Финансовые новости
- |
- 17.11.21
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс евро к доллару снижается 17 ноября
08:09 17.11.2021 |
Курс евро в среду утром продолжает резко снижаться к доллару в преддверии публикации данных об инфляции в еврозоне, достигнув очередного антирекорда за 17 месяцев и опустившись до круглой отметки ровно 1,13 доллара за евро, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET курс евро падает до 1,13 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Это минимальное значение с июля 2019 года.
Также курс доллара к иене поднимается до 114,86 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,82 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 96,05 пункта, что является максимальным значением с июля 2020 года.
Инвесторы ожидают публикации окончательной оценки годовой инфляции в еврозоне по итогам октября. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен там ускорился до максимальных с 2008 года 4,1% с 3,4% месяцем ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
|Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
|Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»
|Сила страха и страх силы. Зачем Зеленский строит «нацгвардейское государство»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 17 ноября понижен на 14,31 коп до 26,528 грн/$1
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.11.2021
|Фондовые биржи АТР 17 ноября в основном снизились по итогам торгов
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.11.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.11.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.11.2021
Это интересно
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков
|SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
|Хакеры взломали электронную почту ФБР
|Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway
|Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS