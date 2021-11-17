Бизнес активно скупает и выводит валюту: гривна валится

Дмитрий Кругликов, Денис Вергун / UBR.ua

Активной скупкой доллара сегодня отличились иностранные компании, которым понадобился дополнительный объем валюты для репатриации дивидендов. НБУ был достаточно пассивен.

Официальный курс доллара на среду, 17 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,41 грн/$, что на 10 копеек выше показателей предыдущего торгового дня.

Евро, напротив, на 10 копеек подешевел относительно вторника. Стоимость единой европейской валюты установлена регулятором на уровне 30,02 грн/€.

Курс на межбанке

Торги доллара на межбанке во вторник, 16 ноября, открывались котировками 26,3-26,37 грн/$.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка сегодня состоялась по курсу 26,36 грн/$. Затем с первых минут торгов котировки начали довольно динамично двигаться вверх.

Несмотря на зафиксированные в ходе первой половины дня две волны корректировки курса, в целом на рынке преобладал восходящий тренд, констатирует казначей.

Особенно динамично курс начал расти после обеда, когда активность продавцов на рынке снизилась, а объем спроса сохранялся.

"К 14 часам котировки достигли диапазона 26,44-26,46 грн/$, что мотивировало НБУ выйти на торги с крупным ордером на продажу долларов по 26,47 грн/$. Это существенно замедлило рост котировок и сузило курсовые рамки до коридора 26,46-26,47 грн/$", - говорит представитель Юнекс Банка.

Она добавляет, что продолжительное время рынку удавалось находить баланс в указанном диапазоне - вплоть до 15 часов сделок с регулятором в Bloomberg не фиксировалось.

"Лишь в самом финале сессии с расчетами TOD (день в день) котировки дошли до защитного уровня НБУ и регулятор в ходе нескольких небольших сделок продал около $8 млн", - отметила Волуйчак.

Причиной повышенного спроса на торгах она называет активные покупки иностранных компаний, которым понадобился дополнительный объем валюты для репатриации дивидендов. Среди них в том числе поставщики "зеленой" энергии, получившие во вторник выплаты от госпредприятия "Гарантированный покупатель".

"При этом общий объем торгов в Bloomberg вырос до $325 млн", - указала казначей, при этом заметив, что объема предложения в целом было достаточно для удовлетворения спроса, так как вмешательство НБУ в торги было минимальным.

Пассивность регулятора объясняется активной продажей валюты экспортерами, которым нужно получить гривну для уплаты налогов на этой неделе.

В целом наблюдавшийся сегодня на рынке дисбаланс в пользу спроса на иностранную валюту, видимо, будет оставаться актуальным и завтра.

На сегодняшнем ОВГЗ-аукционе Минфин разместил бумаг на 8,16 млрд грн. Это неплохой результат, но он гораздо ниже объема завтрашнего погашения.

"В среду Министерству финансов предстоит выплатить иностранным инвесторам в общей сложности 13,8 млрд грн. Часть этих средств, похоже, будет перевложена в новые выпуски ОВГЗ. Но часть может попасть на валютный рынок и создать дополнительное давление на гривну", - спрогнозировала Волуйчак.

По ее оценкам, торги среды пройдут в рамках 26,45-26,6 грн/$.