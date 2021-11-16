Объем ипотечного кредитования в Украине за 9 мес.-2021 вырос в 2,7 раза, до 6,1 млрд грн - НБУ

Украинские банки за январь-сентябрь 2021 года выдали 7,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 6,07 млрд грн, что вдвое превышает показатель девяти месяцев 2020 года по числу таких кредитов и более чем в 2,7 раза - по объему, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) во вторник по итогам ежемесячного опроса банков.

Согласно его данным, кредитование в сентябре осталось практически на уровне предыдущего месяца: в сентябре выдали 943 ипотечных кредита на 812 млн грн по сравнению с 944 кредитами на 844,3 млн грн месяцем ранее.

Пресс-служба отметила, что рынок ипотечного кредитования по-прежнему остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости по-прежнему обгоняют первичный рынок: в сентябре их доля превысила 88% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежному объему, указано в пресс-релизе.

Согласно результатам опроса, средний размер кредита на покупку жилья в сентябре был ниже, чем в августе – 861,1 тыс. грн против 889,7 тыс. грн из-за увеличения доли ипотечного кредитования в регионах и уменьшения средней суммы договора в Киеве, отмечается в сообщении.

По данным НБУ, в сентябре средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке уменьшилась на 0,3 п.п., до 13,62% в сентябре, а на первичном – на 1,5 п.п., до 15,38%.