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Курс евро перешел к снижению к доллару до минимума с июля 2020 года
12:55 16.11.2021 |
Курс евро во вторник днем перешел к снижению по отношению к доллару, достигнув минимума с июля прошлого года - так инвесторы оценили подтверждение серьёзного замедления темпов роста экономики Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.31 EET курс евро падает до 1,1356 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1367 доллара. Это минимальное значение за 17 месяцев. Утром евро к доллару укреплялся.
В то же время курс доллара к иене поднимается до 114,23 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,12 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 95,57 пункта.
Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% - в квартальном. Показатели совпали с прогнозом аналитиков и первой оценкой. ВВП стран Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос на 3,9% в годовом выражении и на 2,1% - в квартальном.
При этом тем самым темпы восстановления европейской экономики заметно снизились - во втором квартале годовой показатель равнялся 13,6%. И, по мнению аналитиков, которые приводит газета Wall Street Journal, экономический рост еврозоны ещё замедлится и по итогам текущего квартала, поскольку, во-первых, эффект от освобождения от ковидных карантинных ограничений себя исчерпывает, а во-вторых, число новых случаев обнаружения инфицированных этим коронавирусом увеличивается в некоторых странах.
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