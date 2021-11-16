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Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP и Polkadot рухнули. За ночь капитализация рынка криптовалют упала на 8%
08:49 16.11.2021 |
Буквально за несколько часов стоимость главной криптовалюты мира снизилась на 7%. Если максимальная стоимость за сутки доходила до 66 281 доллара, то минимальная на ранее утро вторника составила 60 533 доллара. А за неделю Bitcoin потерял более 10% стоимости.
С другими криптовалютами ситуация не лучше. Ethereum за сутки упала более, чем на 8% (до 4330 долларов), снижение за неделю - на 10%. Binance Coin снизилась более, чем на 6% (до 610 долларов), но за неделю она набрала больше, чем потеряла сегодня, так что снижение за сутки составило 5,6%.
Solana, Cardano, XRP тоже просели - на 5-6%. Но больше всего потеряла Polkadot: минус 10% за сутки и более 20% за неделю! В итоге за один DOT дают сейчас около 42 долларов. В целом, курсы всех остальных мировых криптовалют окрашены в красный. Из-за такого существенного падения котировок капитализация рынка за несколько часов снизилась на 8%.
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