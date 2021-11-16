Курсовая динамика на торгах 15 ноября определялась высокой активностью спекулятивно настроенных участников

Дмитрий Кругликов, Денис Вергун / UBR.ua

У роста курса доллара, произошедшего на торгах межбанка в понедельник, не было реальных предпосылок - но спекулянты будут толкать курс вверх и во вторник.

Официальный курс доллара на вторник, 16 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,33 грн/$, что на 22 копейки выше показателей предыдущего торгового дня.

Курс евро также существенно вырос по сравнению с понедельником - на 24 копейки. Стоимость единой европейской валюты установлена регулятором на уровне 30,14 грн/€.

Курс на межбанке

Первые торги новой недели открылись котировками 26,2-26,3 грн/$.

"В понедельник с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,22-26,27 грн/$. После первых сделок в 10:00 рынок сузился и котировки были в диапазоне 26,24-26,27 грн", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая сделка сегодня прошла по курсу 26,23 грн/$, при этом необычно поздно - после 10 часов.

Спрос на валюту преобладал над предложением, что, отмечает казначей, было ожидаемо, учитывая динамичный рост котировок в конце пятничной сессии.

Уже за первые полчаса торгов котировки поднялись к уровням 26,28-26,3 грн/$, а к полудню достигли максимальных за день значений - на пике продавцы выставляли предложение по 26,38 грн/$.

Под влиянием спроса на валюту котировки на межбанке выросли. В 10:30 сделки проходили в пределах 26,32-26,35. В 12:00 котировки составили 26,35-26,37 грн.

"Между тем, реальных предпосылок для столь стремительного роста курса не было", - замечает Волуйчак.

Банкир объясняет свое мнение двумя фактами. Во-первых, объем торгов TOD (с расчетами день в день) в Bloomberg составил $150 млн, что "даже ниже среднедневных показателей" - это не дает оснований говорить о чрезмерно высоком спросе на иностранную валюту.

Во-вторых, после достижения пиковых отметок курс начал плавно снижаться.

"Долгое время торги проходили в коридоре 26,34-26,36 грн/$, который сегодня в равной степени удовлетворял обе стороны торгов. А ближе к завершению сессии TOD (с расчетами на следующий рабочий день) курс опустился до отметок 26,3-26,32 грн/$", - указала казначей.

После обеда увеличилось предложение валюты и рост котировок прекратился. "В этот период сделки заключались в пределах 26,31-26,33 грн. Закрытие произошло на уровне 26,32-26,34 грн", - заметил нам Якобчук.

Волуйчак также отметила, что с самого начала торгов Нацбанк вышел на рынок с крупным ордером на покупку доллара по 26,21 грн, чем обозначил уровень защиты. Но ни одной сделки с НБУ так и не было заключено.

Кроме того, курсовая динамика на торгах понедельника "определялась высокой активностью спекулятивно настроенных участников", заметила казначей, спрогнозировав, что во вторник спекулянты "с высокой вероятностью" будут предпринимать аналогичные попытки.

"Однако их успешность во многом будет зависеть от потребности экспортеров в гривневом ресурсе накануне уплаты квартальных налогов, а также результатов завтрашнего ОВГЗ-аукциона. Если интерес нерезидентов к облигациям внутреннего госзайма сохранится, завтра можно ожидать умеренного укрепления гривны", - дает оценку эксперт.

Если интерес к ОВГЗ будет меньшим, во второй половине дня может произойти еще одна волна роста котировок, обусловленная предстоящим погашением старых выпусков ОВГЗ в среду, указала Волуйчак.

Она полагает, что торги на межбанке во вторник будут проходить в широком коридоре 26,26-26,41 грн/$.