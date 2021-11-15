Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес.-2021 сократился на 37,9%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-сентябрь 2021 года уменьшилось на 37,9% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года до $1,966 млрд с $3,166 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $48,383 млрд, импорт - на 31,9% - до $50,349 млрд.

Госстат уточнил, что в сентябре по сравнению с августом 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,1% – до $6,267 млрд, импорта - на 0,4%, до $6,26 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в сентябре-2021 было позитивным и составило $0,068 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца, когда сальдо было негативным ($0,095 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за девять месяцев текущего года составил 0,96% (за аналогичный период 2020 года – 0,92%).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь- сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020, % Всего¹ 48383 138.2 50348.7 131.9 Животные, продукты животного происхождения 926.7 107.3 1076.9 124.5 Продукты растительного происхождения 9702 117.2 1534.1 109.2 - зерновые культуры 7758.8 114.8 136 95.2 Жиры животного и растительного происхождения 4747.2 118.7 309.5 158.9 Готовые пищевые продукты 2652 114.2 2497.3 123.6 Минеральные продукты 7053.5 190.6 9625.9 154.2 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 585.1 146.6 9155.6 159.2 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1877.9 128.7 6710.8 128.6 Фармацевтическая продукция 221.9 115.7 2116.5 127.5 Удобрения 385.1 153 1074.2 158.1 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 808.1 161.7 3476.8 141 Кожевенное сырье 119.6 131 226.4 134.2 Древесина и изделия из нее 1511.2 145.3 312.8 139.5 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 403 134.1 785.1 114.4 Текстильные материалы и изделия 637.7 111.2 1924.1 116 Обувь 141.9 114.6 431.7 130.4 Изделия из камня, гипса, цемента 428.8 129.6 658.4 124.7 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 74.9 119.1 144.5 131.3 Недрагоценные металлы и изделия из них 11763.8 174.8 3055.2 135.4 - черные металлы 10318.4 179.7 1080 142.3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 3842 120 9932.4 123.3 Реакторы ядерные, котлы, машины 1525.4 107.5 5672.9 133.5 Электрические машины 2316.6 129.9 4259.5 111.9 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 499.8 89.3 5551.4 139.9 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 122.5 143.1 5255.1 137 Приборы и аппараты оптические, фотографические 117.9 104.8 990.8 125.1 Разные промтовары 913 134.4 931.1 113.9 Товары, приобретенные в портах 1.1 77.5 95.8 124.4

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины