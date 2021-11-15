Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес.-2021 сократился на 37,9%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $48,383 млрд, импорт - на 31,9% - до $50,349 млрд.
Госстат уточнил, что в сентябре по сравнению с августом 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,1% – до $6,267 млрд, импорта - на 0,4%, до $6,26 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в сентябре-2021 было позитивным и составило $0,068 млрд, что лучше показателя предыдущего месяца, когда сальдо было негативным ($0,095 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за девять месяцев текущего года составил 0,96% (за аналогичный период 2020 года – 0,92%).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь- сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020, %
|Всего¹
|48383
|138.2
|50348.7
|131.9
|Животные, продукты животного происхождения
|926.7
|107.3
|1076.9
|124.5
|Продукты растительного происхождения
|9702
|117.2
|1534.1
|109.2
|- зерновые культуры
|7758.8
|114.8
|136
|95.2
|Жиры животного и растительного происхождения
|4747.2
|118.7
|309.5
|158.9
|Готовые пищевые продукты
|2652
|114.2
|2497.3
|123.6
|Минеральные продукты
|7053.5
|190.6
|9625.9
|154.2
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|585.1
|146.6
|9155.6
|159.2
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1877.9
|128.7
|6710.8
|128.6
|Фармацевтическая продукция
|221.9
|115.7
|2116.5
|127.5
|Удобрения
|385.1
|153
|1074.2
|158.1
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|808.1
|161.7
|3476.8
|141
|Кожевенное сырье
|119.6
|131
|226.4
|134.2
|Древесина и изделия из нее
|1511.2
|145.3
|312.8
|139.5
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|403
|134.1
|785.1
|114.4
|Текстильные материалы и изделия
|637.7
|111.2
|1924.1
|116
|Обувь
|141.9
|114.6
|431.7
|130.4
|Изделия из камня, гипса, цемента
|428.8
|129.6
|658.4
|124.7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|74.9
|119.1
|144.5
|131.3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|11763.8
|174.8
|3055.2
|135.4
|- черные металлы
|10318.4
|179.7
|1080
|142.3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3842
|120
|9932.4
|123.3
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1525.4
|107.5
|5672.9
|133.5
|Электрические машины
|2316.6
|129.9
|4259.5
|111.9
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|499.8
|89.3
|5551.4
|139.9
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|122.5
|143.1
|5255.1
|137
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|117.9
|104.8
|990.8
|125.1
|Разные промтовары
|913
|134.4
|931.1
|113.9
|Товары, приобретенные в портах
|1.1
|77.5
|95.8
|124.4
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины