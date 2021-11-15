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Справочный курс гривны 15 ноября понижен на 22,93 коп до 26,328 грн/$1
12:27 15.11.2021 |
Национальный банк 15 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 22.93 коп. до 26.328 UAH/USD.
|Показатель
|12.11.2021
|15.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.0987
|26.328
|0.88
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