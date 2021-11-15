Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.11.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.11
|-
|60.5 (9.5; 28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.11
|45084.0 (7.5)
|-
|11.11
|43161.0 (7.5)
|-
|12.11
|45613.0(7.5)
|43751.0 (8.5;14)
Данные НБУ