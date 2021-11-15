Цены на золото снижаются 15 ноября в рамках коррекции

Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник утром после значительного роста на прошлой неделе, при этом спрос на драгметалл в условиях высокой инфляции в мире далеко не исчерпан, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,43%, или на 8,1 доллара, до 1860,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,07%, до 25,078 доллара за унцию.

Котировки золота завершили всю прошлую неделю ростом почти на 3%. Инвесторы таким образом отреагировали на данные о максимальном за 30 лет уровне инфляции в США.

Аналитики Oanda, слова которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что инвесторы вернулись к золоту "как к старому другу" на фоне ускорения инфляции. И эксперты прогнозируют, что спрос на золото останется высоким, если мировые центробанки в ближайшее время не объявят о мерах сдерживания роста цен.

Определенное влияние на динамику стоимости драгметалла могут оказать данные из США, которые будут опубликованы во вторник. Так, аналитики полагают, что розничные продажи в стране в октябре выросли к сентябрю на 1,1%, а промпроизводство в стране за прошлый месяц увеличилось на 0,7% в месячном выражении.