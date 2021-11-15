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Доллар коррекционно дешевеет к евро и иене 15 ноября
08:00 15.11.2021 |
Курс доллара в понедельник утром несколько корректируется и к евро, и иене после роста прошлой недели, при этом потенциал дальнейшего укрепления американской валюты ещё далеко не исчерпан, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.23 EET курс евро к доллару растёт до 1,1456 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1450 доллара, курс доллара к иене снижается до 113,83 иены за доллар со 113,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 95,01 пункта.
По итогам всей прошлой недели доллар подорожал к евро на 1%, к иене - на 0,4%. Активный рост курса американской валюты спровоцировали последние данные об инфляции в США, которая в октябре ускорилась до максимума за 30 лет.
По словам аналитиков CBA, доллар будет укрепляться и в течение этой недели, поскольку ожидания более скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжают расти. А ужесточение монетарной политики позитивно для курса соответствующей валюты.
"Данные инфляции, вышедшие на прошлой неделе, это самое последнее доказательство того, что рост цен на основные товары ускоряется. В связи с этим статистика из США на этой неделе, вероятнее всего, никак не изменит ожидания ужесточения (монетарной политики ФРС - ред.)", - цитирует экспертов газета Wall Street Journal.
Что касается макростатистики, о которой было сказано, то аналитики полагают, что розничные продажи в США в октябре выросли к сентябрю на 1,1%, а промпроизводство в стране за прошлый месяц увеличилось на 0,7% в месячном выражении. Свидетельства экономического оживления, соответственно, развязывают Федрезерву руки на пути сворачивания стимулирующей политики в пользу обуздания инфляции.
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