На межбанковских торгах 15 ноября продавцы попробуют закрепить восходящий курсовой тренд

Дмитрий Кругликов, Денис Вергун / UBR.ua

Спрос на ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов может проявиться в предстоящий вторник. Кроме того, до пятницы бизнес должен уплатить крупные квартальные налоги, на что ему потребуется гривна.

Официальный курс доллара на понедельник, 15 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,11 грн/$, что на копейку выше показателей предыдущего торгового дня.

Курс евро также снизится на одну копейку - на понедельник стоимость единой европейской валюты установлена регулятором на уровне 29,9 грн/€.

Межбанк

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, последние торги недели открывались котировками 26,08-26,11 грн/$, а первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 26,09 грн/$.

Казначей отмечает, что в начале сессии однозначного тренда торги не имели - к 11:00, после небольшого роста, котировки на межбанке вернулись к уровню открытия. Однако с выходом на рынок большего количества участников увеличился спрос на иностранную валюту, а за ним выросли и котировки.

К обеду они достигли 26,14-26,16 грн/$ при объеме сделок около $200 млн (заключенных через Bloomberg).

Вторая половина дня характеризовалась существенным снижением активности торгов. Но, указывает Волуйчак, спрос на валюту сохранился, что дало возможность "спекулятивно настроенным участникам включиться в активную игру на повышение".

"Ближе к завершению торгов с расчетами TOD (с расчетами день в день) на очень скромном объеме - всего около $20 млн - котировки выросли до уровней 26,22-26,24 грн/$. А в финале сессии с расчетами TOM (на следующий торговый день) котировки поднялись до 26,26-26,28 грн/$", - рассказала Волуйчак.

По мнению банкира, эти показатели не вполне точно отражают реальную ситуацию, но именно от них будет отталкиваться рынок в начале следующей недели.

На торгах в понедельник продавцы попробуют закрепить восходящий курсовой тренд, а поддержку в этом им окажут, с одной стороны, иностранные компании, которые будут покупать валюту под репатриацию дивидендов, с другой - намеченное на среду погашение старых ОВГЗ на крупную сумму в 13,8 млрд грн.

Между тем в пользу гривны будет играть фактор вторничного ОВГЗ-аукциона.

"За минувшую неделю портфель нерезидентов увеличился на 2 млрд грн. Это означает, что спрос на облигации внутреннего госзайма со стороны иностранных инвесторов может проявиться и в предстоящий вторник. Кроме того, до пятницы бизнес должен уплатить крупные квартальные налоги, что потребует дополнительных гривневых ресурсов", - пояснила представитель Юнекс Банка.

Она полагает, что от баланса двух обозначенных факторов будет в целом зависеть ход торгов всей следующей недели.

Относительно торгов понедельника Волуйчак прогнозирует усиление волатильности. По ее оценкам, торги пройдут в рамках 26,17-26,35 грн/$.