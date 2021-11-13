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На межбанковских торгах 15 ноября продавцы попробуют закрепить восходящий курсовой тренд
23:47 12.11.2021 |
Спрос на ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов может проявиться в предстоящий вторник. Кроме того, до пятницы бизнес должен уплатить крупные квартальные налоги, на что ему потребуется гривна.
Официальный курс доллара на понедельник, 15 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,11 грн/$, что на копейку выше показателей предыдущего торгового дня.
Курс евро также снизится на одну копейку - на понедельник стоимость единой европейской валюты установлена регулятором на уровне 29,9 грн/€.
Межбанк
Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, последние торги недели открывались котировками 26,08-26,11 грн/$, а первая сделка через терминал Bloomberg прошла по курсу 26,09 грн/$.
Казначей отмечает, что в начале сессии однозначного тренда торги не имели - к 11:00, после небольшого роста, котировки на межбанке вернулись к уровню открытия. Однако с выходом на рынок большего количества участников увеличился спрос на иностранную валюту, а за ним выросли и котировки.
К обеду они достигли 26,14-26,16 грн/$ при объеме сделок около $200 млн (заключенных через Bloomberg).
Вторая половина дня характеризовалась существенным снижением активности торгов. Но, указывает Волуйчак, спрос на валюту сохранился, что дало возможность "спекулятивно настроенным участникам включиться в активную игру на повышение".
"Ближе к завершению торгов с расчетами TOD (с расчетами день в день) на очень скромном объеме - всего около $20 млн - котировки выросли до уровней 26,22-26,24 грн/$. А в финале сессии с расчетами TOM (на следующий торговый день) котировки поднялись до 26,26-26,28 грн/$", - рассказала Волуйчак.
По мнению банкира, эти показатели не вполне точно отражают реальную ситуацию, но именно от них будет отталкиваться рынок в начале следующей недели.
На торгах в понедельник продавцы попробуют закрепить восходящий курсовой тренд, а поддержку в этом им окажут, с одной стороны, иностранные компании, которые будут покупать валюту под репатриацию дивидендов, с другой - намеченное на среду погашение старых ОВГЗ на крупную сумму в 13,8 млрд грн.
Между тем в пользу гривны будет играть фактор вторничного ОВГЗ-аукциона.
"За минувшую неделю портфель нерезидентов увеличился на 2 млрд грн. Это означает, что спрос на облигации внутреннего госзайма со стороны иностранных инвесторов может проявиться и в предстоящий вторник. Кроме того, до пятницы бизнес должен уплатить крупные квартальные налоги, что потребует дополнительных гривневых ресурсов", - пояснила представитель Юнекс Банка.
Она полагает, что от баланса двух обозначенных факторов будет в целом зависеть ход торгов всей следующей недели.
Относительно торгов понедельника Волуйчак прогнозирует усиление волатильности. По ее оценкам, торги пройдут в рамках 26,17-26,35 грн/$.
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