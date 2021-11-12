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Нацбанк в течение недели 8 - 12 ноября выкупил на межбанке 858,3 млн долларов, операций по продаже не совершал
20:33 12.11.2021 |
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Из всего объема сделок по покупке валюты, 15 млн долл. НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные - по единому.
Избыток валюты на рынке связан, в частности, с выпуском Укрэнерго еврооблигаций в размере 825 миллионов долларов. Оператор конвертировал их в гривню, чтобы перевести Гарантированному покупателю 19,3 млрд грн на погашение долгов перед зеленой генерацией.
В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд. дол., продал 246,6 млн. дол.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл., продал 3,89 млрд дол.
Напоминаем:
Нацбанк в течение недели 1 - 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов, однако операций по продаже не совершал.
На межбанке предложение валюты преимущественно превышает спрос, позволяющий НБУ выкупать валюту в резервы. Как объяснили в регуляторе, прежде всего, ревальвация гривны связана с ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.
Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% после стремительного падения в сентябре в результате выплат по госдолгу.
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