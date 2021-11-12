Нацбанк в течение недели 8 - 12 ноября выкупил на межбанке 858,3 млн долларов, операций по продаже не совершал

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Из всего объема сделок по покупке валюты, 15 млн долл. НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные - по единому.

Избыток валюты на рынке связан, в частности, с выпуском Укрэнерго еврооблигаций в размере 825 миллионов долларов. Оператор конвертировал их в гривню, чтобы перевести Гарантированному покупателю 19,3 млрд грн на погашение долгов перед зеленой генерацией.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд. дол., продал 246,6 млн. дол.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл., продал 3,89 млрд дол.

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 1 - 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов, однако операций по продаже не совершал.

На межбанке предложение валюты преимущественно превышает спрос, позволяющий НБУ выкупать валюту в резервы. Как объяснили в регуляторе, прежде всего, ревальвация гривны связана с ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% после стремительного падения в сентябре в результате выплат по госдолгу.