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Справочный курс гривны 12 ноября повышен на 1,31 коп до 26,0987 грн/$1
13:40 12.11.2021 |
Национальный банк 12 ноября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.31 коп. до 26.0987 UAH/USD.
|Показатель
|11.11.2021
|12.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.1118
|26.0987
|0.05
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