Финансовые новости
- |
- 12.11.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.11.2021
09:09 12.11.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|11.10.2021
|7.7964
|12.10.2021
|7.8962
|13.10.2021
|7.8121
|18.10.2021
|7.8269
|19.10.2021
|7.7667
|20.10.2021
|7.5929
|21.10.2021
|7.7907
|22.10.2021
|7.8700
|23.10.2021
|7.6143
|25.10.2021
|7.8400
|26.10.2021
|7.7476
|27.10.2021
|7.7794
|28.10.2021
|7.7071
|29.10.2021
|7.5000
|01.11.2021
|7.7022
|02.11.2021
|7.6689
|03.11.2021
|7.6125
|04.11.2021
|7.7332
|05.11.2021
|7.6143
|08.11.2021
|7.6750
|09.11.2021
|7.5000
|10.11.2021
|7.6170
|11.11.2021
|7.6773
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Адский период». Чем закончится война между Зеленским и Ахметовым
ТОП-НОВОСТИ
|Дружба и служба. О чем идет речь в обновленной американо-украинской хартии
|ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
|Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко
|Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.11.2021
|Золото 12 ноября коррекционно дешевеет после многодневного ралли
|Курс доллара к мировым валютам готовится завершить неделю ростом
|Биржи АТР 12 ноября торгуются в основном в плюсе
|Фондовые индексы США 11 ноября закрылись разнонаправленно
|Казначеи не ждут значительной волатильности котировок на межбанке 12 ноября
Это интересно
|У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
|Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии
|Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
|Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники
|Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн
|Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS
|Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей