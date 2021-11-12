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Золото 12 ноября коррекционно дешевеет после многодневного ралли
08:08 12.11.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается, при этом драгоценный металл дорожал шесть торговых сессий подряд, а с начала текущей недели показывает рост на 2,3% на фоне статистики о рекордно высокой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,27%, или на 4,95 доллара, до 1858,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,25%, до 25,238 доллара за унцию.
Цена на золото получила поддержку за счет статистики о рекордной инфляции в США. Согласно официальным данным, опубликованным в среду, годовая инфляция в стране в октябре подскочила до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, прогноз предполагал рост только до 5,8%. Данные октября стали рекордными с 1990 года.
Такая статистика усилила инфляционные риски, что поддержало золото, которое традиционно является инфляционным хеджем. В результате с начала недели цена на золото показывает рост примерно на 2,3%, показатель рос шесть торговых сессий подряд.
"Данные по инфляции, похоже, укрепляют золото, поддерживая его продолжающееся ралли, металл уже достиг отметки в 1860 долларов впервые с июня", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
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