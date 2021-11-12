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Казначеи не ждут значительной волатильности котировок на межбанке 12 ноября
23:41 11.11.2021 |
Официальный курс доллара на пятницу, 12 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,1 грн/$, что на 5 копеек выше показателей предыдущего торгового дня.
Курс евро продолжил падение и теперь находится на уровне 29,9 грн/€, что практически на 20 копеек меньше, чем в четверг.
Межбанк
Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, торги четверга проходили на условиях ТОМ (с расчетами на следующий день).
Причиной этого стал официальный выходной в США, приуроченный к Дню ветеранов. Несмотря на это, активность торгов была высокой, говорит казначей.
"Суммарный объем сделок в Bloomberg достиг сегодня примерно $106 млн, что гораздо ниже среднедневных объемов, однако существенно выше классических торгов на условиях TOM", - отметила она.
Торговая сессия стартовала сделкой 26,15 грн/$, и в дальнейшем, по словам Волуйчак, спекулятивно настроенные участники пытались поднять котировки.
Отчасти им это удалось и спустя полчаса на пике курс на межбанке доходил до 26,16-26,19 грн. Но из-за отсутствия большого числа покупателей котировки, достигнув максимальных значений, начали быстро опускаться.
"На уровень, который в равной степени устроил и продавцов, и покупателей, котировки вышли ближе к 11 часам. С этого времени и вплоть до завершения активной части торгов сделки заключались в диапазоне 26,08-26,1 грн/$", - указала представитель Юнекс Банка.
Относительно того, каким будет ход торгов в пятницу, казначей заметила, что из-за нескольких разносторонних факторов результаты спрогнозировать трудно. Так, с одной стороны, скоро на торги (ориентировочно в понедельник) попадет фактически двойной объем валютной выручки, который будет толкать котировки вниз.
С другой, среди участников торгов усиливаются девальвационные настроения, вызванные приближающимся сезоном репатриации дивидендов, в том числе и за счет выплат "Укрэнерго" в пользу поставщиков зеленой энергии.
"Этот фактор будет создавать дополнительный спрос на валюту. Впрочем, он может быть полностью компенсирован предложением валюты со стороны экпортеров (на следующей неделе им понадобится дополнительный гривневый ресурс для уплаты квартальных налогов)", - поясняет Волуйчак.
Траектория курса будет во многом зависеть от баланса вышеуказанных факторов. В то же время казначей не ждет значительной волатильности котировок. По ее оценкам, последние торги недели пройдут в рамках 26,04-26,19 грн/$.
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