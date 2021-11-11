Минфин с 2022г будет оценивать первичных дилеров по обновленным критериям

Министерство финансов Украины внесло изменения порядок отбора и функционирования первичных дилеров, в частности усовершенствовало критерии оценки выполнения первичными дилерами своих обязательств, свидетельствует соответствующий приказ министерства.

Как указал Минфин на сайте в четверг, оценивание деятельности первичных дилеров по обновленной процедуре начнется с 2022 года.

Согласно сообщению, обновленный порядок предусматривает следующие критерии выполнения первичными дилерами своих обязательств: обеспечение покупки ОВГЗ в ходе их размещения в объеме не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого календарного года по цене размещения; участие на первичном и вторичном рынке; выполнение функций маркет-мейкера по ОВГЗ и поддержка ликвидности ОВГЗ на вторичном рынке (минимальный объем лота - 10 млн грн, максимальный граничный спрэд двусторонней котировки - 1%), сотрудничество Минфином.

По мнению министерства, изменения позволят повысить конкуренцию среди первичных дилеров и будут способствать развитию рынка капитала в Украине.

Как напомнил Минфин, первичными дилерами являются определенные министерством учреждения, которые взяли на себя обязательства сотрудничать с Минфином в части развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг в обмен на исключительное право участия в размещениях облигаций внутренних государственных займов и преимущественное право участвовать в других операциях, проводимых Минфином с такими облигациями.