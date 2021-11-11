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По программе «Доступная ипотека 7%» за 8 месяцев заключено 1059 кредитных договоров
15:52 11.11.2021 |
Уполномоченные банки по программе «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 11 ноября 2021 года подписали 1059 кредитных договоров на общую сумму 916,73 млн гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что 24,42% средств из общей суммы в 916,73 млн гривень предоставлено на приобретение жилья на первичном рынке, а 75,58% - на вторичном.
Всего в уполномоченные банки по состоянию на 11 ноября поступило 1505 заявок на участие в программе на общую сумму 1314,18 млн грн, из которых 24,9% составляет первичный рынок и 75,1% - вторичный.
К программе присоединились жители 23 регионов. По сравнению с данными на 25 октября, наиболее активно подают заявки: в Киеве (33,28% от всего объема), в Киевской области (31,56%), во Львовской (6,42%), Харьковской (6,16%) и Ривненской (3,79%) областях. На остальные 18 регионов приходится 18,79% заявок.
Как сообщалось, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта 2021 года во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского. По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется сроком до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Минимальный первый взнос - 15%; ипотечная ставка - 7% годовых.
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