Чистые международные резервы НБУ в октябре увеличились на 5% с 19,095 млрд долларов до 20,054 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

С начала года они выросли на 10,7% с 18,144 млрд долларов, а в 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в октябре увеличились на 3,3% с 28,706 млрд долларов до 29,651 млрд долларов, с начала года выросли на 1,8% с 29,133 млрд долларов, а в 2020 году они увеличились на 15,1% с 25,302 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в октябре снизились на 0,1% до 9,598 млрд долларов, в 2020 они увеличились на 16,2% с 9,518 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году чистые резервы увеличились на 63,8% с 9,644 млрд долларов.

В 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.

В октябре 2021 года потребительские цены повысились на 0,9%.