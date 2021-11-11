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Чистые международные резервы НБУ в октябре увеличились на 5%
13:40 11.11.2021 |
Чистые международные резервы НБУ в октябре увеличились на 5% с 19,095 млрд долларов до 20,054 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
С начала года они выросли на 10,7% с 18,144 млрд долларов, а в 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.
Официальные резервные активы НБУ в октябре увеличились на 3,3% с 28,706 млрд долларов до 29,651 млрд долларов, с начала года выросли на 1,8% с 29,133 млрд долларов, а в 2020 году они увеличились на 15,1% с 25,302 млрд долларов.
При этом валовые резервные обязательства в октябре снизились на 0,1% до 9,598 млрд долларов, в 2020 они увеличились на 16,2% с 9,518 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году чистые резервы увеличились на 63,8% с 9,644 млрд долларов.
В 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.
В октябре 2021 года потребительские цены повысились на 0,9%.
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