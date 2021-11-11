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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 11.11.2021
11:42 11.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 11 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|26,0900
|Правекс
|26,1500
|Укрэксимбанк
|26,0500
|Укрэксимбанк
|26,2000
|Укрстройинвестбанк
|26,0500
|Форвард банк
|26,2000
|Приватбанк
|26,0500
|Банк Сич
|26,2100
|Правекс
|26,0500
|Альфа-банк
|26,2300
|Банк инвестиций и сбережений
|26,0500
|Укрстройинвестбанк
|26,2400
|Аккордрбанк
|26,0400
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2500
|Форвард банк
|26,0000
|Глобус
|26,3000
|Украинский Капитал
|26,0000
|ТАСкомбанк
|26,3000
|ТАСкомбанк
|26,0000
|Аккордрбанк
|26,3400
|Ощадбанк
|26,0000
|Приватбанк
|26,3852
|Глобус
|26,0000
|Ощадбанк
|26,4000
|Альфа-банк
|25,9600
|Украинский Капитал
|26,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,1000
|Правекс
|30,0500
|Банк Сич
|30,0800
|Укрэксимбанк
|30,1000
|Альфа-банк
|30,0500
|Укрстройинвестбанк
|30,1300
|Форвард банк
|30,0000
|Глобус
|30,2000
|Укрстройинвестбанк
|30,0000
|Банк Сич
|30,2300
|Украинский Капитал
|30,0000
|Форвард банк
|30,3000
|ТАСкомбанк
|29,8500
|Приватбанк
|30,3030
|Правекс
|29,8500
|Аккордрбанк
|30,3500
|Ощадбанк
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3500
|Аккордрбанк
|29,8500
|Ощадбанк
|30,3500
|Укрэксимбанк
|29,8000
|Альфа-банк
|30,4000
|Приватбанк
|29,8000
|ТАСкомбанк
|30,6000
|Глобус
|29,8000
|Украинский Капитал
|31,1000
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