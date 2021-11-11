Финансовые новости
- |
- 11.11.21
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.11.2021
09:49 11.11.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|08.10.2021
|7.6409
|11.10.2021
|7.7964
|12.10.2021
|7.8962
|13.10.2021
|7.8121
|18.10.2021
|7.8269
|19.10.2021
|7.7667
|20.10.2021
|7.5929
|21.10.2021
|7.7907
|22.10.2021
|7.8700
|23.10.2021
|7.6143
|25.10.2021
|7.8400
|26.10.2021
|7.7476
|27.10.2021
|7.7794
|28.10.2021
|7.7071
|29.10.2021
|7.5000
|01.11.2021
|7.7022
|02.11.2021
|7.6689
|03.11.2021
|7.6125
|04.11.2021
|7.7332
|05.11.2021
|7.6143
|08.11.2021
|7.6750
|09.11.2021
|7.5000
|10.11.2021
|7.6170
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эффект бумеранга: Как Зеленского сбивают теми же технологиями, что и Порошенко
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетный коллапс. К чему приведут неправильные прогнозы и бездеятельность Минфина
|Двойной конфуз. Подаст ли в отставку Баканов из-за закона о реформе СБУ
|Игра против доллара. Как аграрии и «Укрэнерго» поддержали курс гривны
|Александр Черненко: "Слуги народа" в нормальном понимании слова «партия» не существует
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 11.11.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.11.2021
|ПУМБ согласовал условия по покупке «Идея Банка»
|Золото 11 ноября продолжает дорожать на инфляционных рисках
|Доллар в целом стабилен к мировым валютам после роста на данных по инфляции в США
|Биржи АТР 11 ноября торгуются без единой динамики после статистики из США
Это интересно
|Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS
|Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей
|Microsoft представила ноутбук всего за 250 долларов
|Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков
|Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе
|Instagram готовится ввести платные подписки на каналы
|Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю